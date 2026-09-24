El adolescente que se presentó voluntariamente ante la Justicia por el crimen de Uriel Ríos quedó imputado provisoriamente por homicidio en riña, tras declarar este jueves ante la jueza María Julia Camus. El hecho ocurrió luego de una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en Médano de Oro, y la investigación sigue abierta para establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados. La causa busca determinar, además, quién provocó las heridas que derivaron en la muerte del adolescente de 17 años.

La confirmación fue dada por Martín Zuleta, abogado de la familia de Uriel, quien precisó que el expediente también incluye el ataque sufrido por Uziel, hermano mellizo de la víctima, durante el mismo episodio. Según explicó, la declaración se realizó sin que la familia ni sus representantes legales fueran informados previamente. El letrado sostuvo que la medida se mantuvo en reserva para evitar incidentes durante la movilización que familiares y allegados realizaron este miércoles frente al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Situación procesal Por el momento, el adolescente que se presentó el lunes es el único vinculado formalmente a la causa. Su declaración había quedado pendiente luego de que la audiencia prevista para el miércoles no se concretara. Tras ser escuchado por la magistrada, recibió una imputación provisoria por homicidio en riña, aunque esa calificación puede modificarse conforme avance la investigación y aparezcan nuevos elementos. La causa procura establecer, además, si durante la pelea se usaron más de un arma blanca.

De acuerdo con lo señalado por Zuleta, hay elementos que permitirían sostener que se utilizaron dos cuchillos, por lo que será necesario precisar qué hizo cada uno de los jóvenes durante el enfrentamiento. En ese marco, la pesquisa no se limita al fallecimiento de Uriel, sino que también intenta determinar quién hirió a Uziel, que sufrió lesiones durante el mismo episodio. Esa definición resulta central para reconstruir la mecánica del hecho y la eventual participación de otros implicados.

Medidas y régimen juvenil Sobre la situación del imputado, Zuleta indicó que permanece alojado en un centro dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y que, por las características del sistema de Justicia Penal Juvenil vigente en San Juan, no se lo considera formalmente detenido. La jueza Camus dispuso además avanzar con la colocación de una tobillera electrónica para menores y ordenó un estudio socioambiental en el domicilio del adolescente. Con esos informes se definirá la modalidad bajo la cual continuará a disposición de la Justicia.

El abogado también marcó diferencias entre el procedimiento que se aplica en San Juan y las herramientas previstas por el régimen penal juvenil nacional para casos considerados graves. Según explicó, la provincia sigue utilizando una normativa procesal anterior, con características distintas a las contempladas por la legislación nacional. Mientras tanto, Uziel permanece fuera de peligro, aunque continúa bajo seguimiento médico. Este jueves debía someterse a nuevos controles por una pequeña alteración detectada en uno de sus pulmones.