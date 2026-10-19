La Fiscalía lo investiga por cobrar tasas, registrar los pagos y anular luego las operaciones. El juez dispuso seis meses de pesquisa y le prohibió ingresar a Rentas y Recaudación.

Un empleado municipal de Calingasta fue imputado por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente del departamento. La investigación se centra en una supuesta maniobra vinculada con el cobro de tasas por el uso de espacios públicos. Según la acusación, el trabajador se desempeñaba como inspector municipal y tenía a su cargo esas cobranzas.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de formalización, habría recibido pagos de comerciantes y de personas que solicitaban autorización para instalar puestos, por ejemplo durante los fines de semana. En esas operaciones, habría cargado los cobros en el sistema municipal y entregado los comprobantes correspondientes a quienes abonaban. La hipótesis fiscal sostiene que luego anulaba esas transacciones y se quedaba con el dinero recaudado.

La presunta maniobra, siempre según la Fiscalía, habría generado un perjuicio económico para la Municipalidad de Calingasta y también para contribuyentes que pagaron de buena fe y recibieron comprobantes sin advertir irregularidades. El expediente se encuentra en una etapa inicial, por lo que la acusación deberá sostenerse con la prueba que se incorpore en adelante. En ese marco, todavía resta determinar el alcance total del supuesto perjuicio y si existieron otras personas afectadas.

Plazo de investigación

Durante la audiencia, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, el doctor Iván Grassi, pidió un plazo de seis meses para profundizar la investigación y establecer si hubo más víctimas. Ese período será destinado a reunir elementos de prueba y a precisar cómo se habrían desarrollado las operaciones cuestionadas. La causa continúa bajo análisis judicial mientras se define la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Restricción funcional

Como parte de las medidas adoptadas, se resolvió que el empleado, que permanece en libertad, no pueda ingresar a las instalaciones donde funcionan las áreas de Rentas y Recaudación del municipio. La disposición busca evitar interferencias en la pesquisa mientras avanza la recolección de pruebas. Por ahora, la investigación seguirá abierta y el próximo tramo estará centrado en verificar si hubo otros cobros alcanzados por la presunta maniobra.