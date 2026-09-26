La Justicia investiga a Carina Godoy y a su entorno por maniobras con créditos y propiedades. También analiza la muerte de una víctima y el destino de sus bienes.

La causa contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la “Viuda Negra”, avanzó este viernes con una audiencia de cuatro horas ante la Justicia sanjuanina. La fiscalía la acusa de encabezar una presunta estafa contra siete adultos mayores, en un expediente que ya incluye a 11 imputados. Entre las víctimas hay una persona fallecida en abril de 2021, otra que fue hallada tras haber estado desaparecida y dos que permanecen en grave estado de salud.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón. El fiscal Eduardo Gallastegui, junto con Milena Berbari, sostuvo la acusación por el delito de estafa contra Godoy y personas de su entorno. La investigación se apoya, según la hipótesis fiscal, en maniobras que habrían comenzado con el acercamiento a adultos mayores que vivían solos o en situación de vulnerabilidad.

Créditos y transferencias De acuerdo con la fiscalía, Godoy habría obtenido documentación, datos bancarios y acceso al home banking, es decir, la banca por internet, de las víctimas. Con esos datos se habrían gestionado créditos y préstamos bancarios, mutuales y comerciales a nombre de los damnificados. Una vez acreditado el dinero, parte de los fondos se habría transferido a cuentas de familiares y allegados de la acusada.

Los investigadores señalaron que varias operaciones quedaron registradas con direcciones IP, teléfonos y correos electrónicos vinculados al entorno de Godoy. También indicaron que en algunos casos las cuentas que recibían los créditos registraban movimientos casi inmediatos. Entre los damnificados hay un jubilado ciego y exmédico, con una jubilación elevada, a cuyo nombre se habría tramitado un crédito cercano a los 50 millones de pesos.

Viviendas y poderes La causa no se limita al circuito financiero. La fiscalía también investiga el presunto avance sobre viviendas de las víctimas mediante poderes de amplias facultades, documentos que permiten a otra persona vender o disponer de bienes ajenos. En una escribanía, según la acusación, se habrían tramitado esos instrumentos para quedarse con propiedades de los adultos mayores.

Uno de los casos más relevantes es el de la víctima que murió el 3 de abril de 2021. El hombre tenía una casa en calle Catamarca donde hoy viviría gente del entorno familiar de Godoy, luego de que un poder tramitado en esa misma escribanía le otorgara a la acusada un usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar la propiedad de por vida. Tres semanas después, el 26 de abril de 2021, se realizaron operaciones sobre otras tres propiedades ubicadas en Capital, Rawson y Caucete.

Entre los imputados figuran, además de Godoy, Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Rocío Solar, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez y Sofía Aguilera. La fiscalía los señala como partícipes de la maniobra, ya sea por la recepción de dinero en cuentas propias o por facilitar transferencias y otros movimientos.

Seguimiento de la causa El expediente también incorpora el testimonio del adulto mayor que estuvo desaparecido y fue encontrado en una vivienda del barrio Córdoba, en condiciones de salud e higiene precarias. Según su declaración, lo habrían mantenido encerrado y no podía salir del lugar. La fiscalía dio aviso al área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia para evaluar su situación y garantizar su cuidado mientras avanza el proceso. La investigación continúa para determinar el alcance total de la presunta red, el monto de los créditos obtenidos y el destino de los bienes transferidos.