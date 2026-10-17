Héctor Fernández falleció mientras realizaba tareas de recolección de residuos. La causa de la descompensación no fue confirmada oficialmente.

El trabajador que murió este viernes mientras conducía un camión recolector de residuos en Caucete fue identificado como Héctor Fernández, de 76 años.

De acuerdo con la información difundida por el diario El Bastón, el hombre habría sufrido una descompensación, presuntamente de origen cardíaco. Esa versión no fue confirmada oficialmente y, hasta el momento, no se informaron precisiones que permitan establecer con exactitud cómo se produjo el fallecimiento.

El episodio ocurrió mientras Fernández cumplía tareas de recolección y estaba acompañado por un compañero de trabajo, según la bajada original. La intervención de un trabajador en actividad vuelve a poner el foco sobre las condiciones de salud y control durante la prestación de servicios esenciales, aunque en este caso no se difundieron datos oficiales sobre antecedentes médicos ni sobre el estado previo del conductor.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y equipos de salud, que intervinieron para relevar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones iniciales. Por el momento, no se comunicaron medidas adicionales ni una conclusión oficial sobre la causa de muerte.

La información disponible se limita a la identificación del fallecido y a la intervención de las autoridades en el sitio. Cualquier determinación sobre el origen del deceso dependerá de las actuaciones posteriores y de los informes que eventualmente se den a conocer.