Un hombre deberá pagar $191.000 por los daños ocasionados a un vehículo tras un accidente de tránsito ocurrido en Media Agua, en Sarmiento. La resolución alcanzó a Cristian Eliseo Brizuela, a quien se le atribuyó haber golpeado con un puño el parabrisas de un Ford Ka después del siniestro.

El hecho ocurrió el 18 de julio de este año, sobre calle Uruguay, a metros de Ruta 40. Según la investigación, el accidente se produjo entre ese automóvil, conducido por la damnificada, y una moto Brezza de 150cc manejada por Brizuela. Luego del choque, el vidrio del vehículo sufrió una trizadura en el sector correspondiente al conductor.

La conducta fue encuadrada como delito de daño, previsto en el artículo 183 del Código Penal, en calidad de autor conforme al artículo 45. Ese encuadre permitió avanzar en una salida alternativa al juicio, mediante un acuerdo de reparación integral entre las partes. En este tipo de soluciones, el imputado asume una compensación económica por el perjuicio causado y la causa puede cerrarse si el tribunal la convalida.

La homologación El 28 de septiembre de 2026, el juez Mariano Carrera homologó el acuerdo alcanzado. La reparación fijada establece el pago de $191.000 a la damnificada en una única cuota, con vencimiento el 9 de octubre de 2026. La medida quedó asentada en una causa investigada por el fiscal Adrián Riveros, con la subrogancia de Alejandro Mattar, y la intervención de los ayudantes fiscales Eliana Roca y Alejandra Rossi.

Próximo paso Con la homologación judicial ya dictada, el cumplimiento del pago en la fecha establecida será la variable a seguir en el expediente. Si la suma se abona en término, el acuerdo de reparación integral quedará ejecutado en los términos fijados por el tribunal.