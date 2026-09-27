El hallazgo ocurrió este domingo en una zona montañosa cercana al paredón. Intervienen la Comisaría 15ª, GERAS y la UFI Delitos Especiales.

El grupo especial GERAS y personal de la UFI Delitos Especiales trabajó en el lugar. Gentileza LPSJ

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo a pocos metros del paredón del dique de Ullum, en una zona montañosa habitualmente utilizada por personas que realizan actividades deportivas. El hallazgo activó un operativo policial y judicial en el lugar, con intervención de la Comisaría 15ª, el grupo especial GERAS y la UFI Delitos Especiales.

En el sector también trabajaron efectivos de Medio Ambiente del Refugio Ullum y personal del 107, a la espera de la llegada de integrantes de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Esa intervención técnica resulta clave para establecer las circunstancias del fallecimiento y preservar la escena hasta la recolección de evidencias.

Investigación en curso Según informaron fuentes policiales presentes en el lugar, por el momento se desconocen las causas del deceso. Tampoco trascendió la identidad de la persona fallecida, por lo que las autoridades mantienen abiertas las líneas de trabajo para determinar quién era y qué ocurrió en el área donde fue encontrado el cuerpo.

El dato adquiere relevancia por tratarse de un punto cercano al paredón del dique y de uso frecuente para actividades recreativas y deportivas, lo que obliga a delimitar con precisión el área intervenida y las eventuales responsabilidades si surgieran indicios de un hecho de otra naturaleza. Hasta ahora no se difundieron hipótesis oficiales sobre el origen de la muerte.

Próximos pasos La investigación quedó en desarrollo bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, mientras se aguarda el resultado de las pericias de Criminalística y la identificación de la víctima. Esos datos serán los que definan si el caso avanza como una muerte de causa indeterminada o si aparecen elementos para orientar nuevas medidas.