A más de un mes de la muerte de Gonzalo Quinteros, el joven de 19 años que recibió un disparo en el rostro dentro de una vivienda de Villa 1° de Mayo, en Chimbas, su padre, Gabriel, sostuvo el pedido de justicia y reafirmó que continuará acompañando a otras familias atravesadas por pérdidas similares. El planteo se mantuvo centrado en la necesidad de contención y de sostén entre allegados que enfrentan situaciones de violencia letal. En ese marco, remarcó la dificultad de transitar ese tipo de duelos y la importancia de no quedar aislados. “Es un acompañamiento mutuo y vamos a seguir. Es muy difícil estar en estas situaciones”, expresó.

Reclamo sostenido

Gabriel afirmó que el reclamo no se detendrá y que seguirá hasta las últimas instancias. “Es una lucha que no vamos a abandonar. Lo que pedimos es el bien común para nuestra familia y para los chicos que ya no están con nosotros: justicia, nada más”, manifestó. La declaración ubica el caso en una dimensión que excede el hecho puntual y lo enlaza con otras familias que reclaman respuestas judiciales. En términos prácticos, el pedido mantiene vigente la expectativa sobre el avance de la investigación y las decisiones que puedan adoptarse en el expediente.

Solidaridad con otra familia

Durante sus declaraciones, el padre de Gonzalo Quinteros también se refirió al caso de Germán Galleguillo, el joven que murió en Jáchal, y expresó su solidaridad con los familiares que atraviesan ese duelo. Según señaló, la situación reavivó interrogantes sobre las respuestas judiciales en hechos graves que involucran a menores de edad. En ese punto, mencionó la información que circuló acerca de la situación judicial del menor señalado en esa causa y la posibilidad de que cumpla una medida en su domicilio. También planteó dudas sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, sin aportar mayores precisiones sobre el expediente.

Medidas según cada expediente

En el cierre de sus declaraciones, Gabriel dijo: “Son cosas que uno por ahí no entiende”, al referirse a las respuestas judiciales en hechos graves con participación de menores. El material disponible no detalla resoluciones concretas sobre ninguno de los dos casos, por lo que las medidas mencionadas quedan sujetas a lo que determinen los tribunales intervinientes en cada expediente. Mientras tanto, el padre de Gonzalo Quinteros sostuvo que continuará con el reclamo y con el acompañamiento a otras familias que atraviesan pérdidas similares. El eje inmediato sigue puesto en la evolución judicial de las causas y en las definiciones que puedan surgir en adelante.