La Justicia imputó a Eduardo Caputo y Alberto Grau por lesiones contra el hijo de un juez de Flagrancia. La víctima sufrió fractura de tabique y debió ser operada.

Un juez de garantías formalizó este lunes la investigación contra Eduardo Caputo, de 30 años y gerente de HG Perforaciones, y Alberto Grau, de 25 años y trabajador del sector agrícola, por una agresión ocurrida el 6 de julio de 2025 en un boliche de Capital y en la calle, a la salida del local. La causa involucra a Moine, hijo de un juez de Flagrancia de San Juan, quien resultó con un corte en la cabeza y una fractura de tabique nasal. Según el parte médico, la lesión requirió cirugía y demandará 35 días de recuperación.

La reconstrucción de la fiscalía indica que el episodio comenzó dentro del boliche La Llave, ex La Dominga, con empujones entre Caputo y Pujador, amigo de la víctima. Moine intervino para separar a ambos y, en ese contexto, Caputo le habría arrojado un vaso de vidrio que lo golpeó en la cabeza. Ese primer tramo de la secuencia derivó en un corte sangrante y en la decisión de retirarse del lugar.

La fiscalía sostuvo además que la agresión continuó en la vía pública, cerca del local. Allí, según la imputación, Grau le dio una trompada en el rostro a Moine, que junto con Pujador debió correr hasta el auto en el que había llegado. Minutos después, la víctima radicó la denuncia contra ambos hombres. La querella quedó representada por el abogado Franco Montes.

Imputación y defensa

La audiencia estuvo a cargo de la UFI Genérica, con intervención de los ayudantes fiscales Sofía Olmo y Rodrigo Herrera. La defensa de los acusados fue asumida por Agustín Idemi. En ese marco, el juez de garantías Mariano Carrera formalizó la investigación preparatoria y fijó los cargos: a Caputo le atribuyó lesiones leves y a Grau, lesiones graves contra Moine en concurso con lesiones leves contra Pujador.

Los dos imputados quedaron en libertad, aunque sometidos a medidas coercitivas mientras avanza el expediente. La causa seguirá su trámite en la etapa preparatoria, con la recolección de prueba sobre lo ocurrido dentro y fuera del boliche. El dato a seguir es si la fiscalía amplía la acusación o solicita nuevas medidas en función de los informes médicos y testimoniales incorporados al legajo.