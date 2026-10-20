Un papel hallado en un baño del cuarto piso activó el protocolo de seguridad en San Juan. La UFI Genérica investiga el origen del mensaje.

Foto de archivo.

Una nueva amenaza obligó este martes a evacuar el Centro Cívico de San Juan, luego de que apareciera un papel en uno de los sanitarios del cuarto piso con una advertencia explícita. El escrito decía: “Hay una bomba. Voy a volar todo”. La situación activó el protocolo de seguridad y generó la intervención de las autoridades para verificar si existía un riesgo real.

La medida alcanzó a las personas que estaban dentro del edificio al momento del hallazgo, entre ellas asistentes al I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que se desarrollaba en el auditorio Eloy Camus. La evacuación fue preventiva y respondió al contenido del mensaje, que no llegó por teléfono sino por un papel dejado en el baño. El episodio interrumpió la actividad prevista en el edificio público mientras se evaluaba la situación.

Antecedente inmediato

El caso se produjo pocos días después de otra amenaza de bomba en el mismo edificio, registrada el jueves pasado. En esa oportunidad, el aviso ingresó mediante una llamada al 911 realizada desde un número con prefijo 011. Ese antecedente reforzó la decisión de aplicar medidas de resguardo ante el nuevo episodio.

Intervención judicial

Por el hecho tomó intervención la UFI Genérica, que deberá establecer quién dejó el escrito y en qué circunstancias apareció en el baño del cuarto piso. La investigación también se superpone con la causa abierta por la amenaza anterior, que hasta el momento no permitió identificar a la persona responsable de la llamada. Según el dato disponible, esa comunicación habría sido realizada desde una línea inactiva.

Mientras avanza la pesquisa, el punto central pasa por determinar el origen del mensaje y si existe relación entre ambos episodios ocurridos en el mismo edificio. La definición de esa secuencia será relevante para precisar responsabilidades y eventuales medidas de seguridad futuras en el Centro Cívico.