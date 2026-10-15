Un llamado al 911 activó el desalojo del edificio de la administración pública sanjuanina. La Policía y la División Explosivos realizan rastrillajes.

En horas de la tarde de este jueves, un llamado al 911 activó un operativo por una amenaza de bomba en el Centro Cívico, sede central de la administración pública de San Juan.

Según los primeros datos, efectivos de la Policía de San Juan y de la División Explosivos procedieron al desalojo de las personas que se encontraban en el edificio. La medida se adoptó como prevención mientras se verificaba la situación denunciada.

También fueron desviados algunos transeúntes que circulaban por la zona, en el marco del mismo operativo de seguridad. Hasta el momento, no se informaron detalles sobre el contenido de la comunicación recibida ni sobre la identidad de quien realizó el llamado.

De acuerdo con la información disponible, los equipos especializados realizan rastrillajes en el interior del edificio para descartar la presencia de un artefacto explosivo. En paralelo, el procedimiento mantiene restringido el acceso al complejo mientras continúan las tareas de verificación.

Por el momento, no se comunicaron plazos para la normalización de la actividad en el Centro Cívico. La situación queda sujeta al resultado de los rastrillajes y a la información oficial que surja del operativo.