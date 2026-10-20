Un hombre identificado por la Policía como Facundo Damián Pucheta quedó imputado en el fuero de Flagrancia tras un robo cometido en Rivadavia, en la zona de La Bebida. Según la información policial difundida a Telesol Diario, el sospechoso habría escalado un portón de madera de casi 1,90 metros para sustraer un ave que estaba en una jaula. El hecho ocurrió sobre Calle 9 de Julio y derivó en una intervención inmediata de vecinos y efectivos de la Comisaría 34ª.

De acuerdo con el relato oficial, un vecino de 39 años regresaba a su domicilio cuando vio a un sujeto saltar el cierre perimetral y salir con una jaula tapada. La víctima advirtió que el intruso había ingresado al sector posterior de la vivienda y llamó por teléfono a su hermano, que vive a pocos metros sobre la misma arteria. Con ese aviso, el familiar salió a la vereda y ubicó al sospechoso caminando hacia el oeste.

El hombre interceptado intentaba disimular el objeto sustraído cubriendo la trampera de madera y metal con una campera verde con tiras negras. Según la versión policial, al verse cercado trató de escapar a pie, pero fue alcanzado a los pocos metros y reducido contra el suelo mediante una aprehensión civil. Minutos después, tras la alerta derivada desde el 911, personal policial llegó al lugar y formalizó la detención.

Actuación judicial Las actuaciones fueron remitidas a sede policial por directivas del Ministerio Público Fiscal, bajo el Legajo N° 29/26. Pucheta quedó imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento, figura que agrava la sustracción cuando el acceso al lugar se realiza superando obstáculos como muros, rejas o portones. En el expediente quedó asentado además que el caso pasó a disposición de la Comisaría 38va.

Próximos pasos Con la imputación ya notificada, la causa seguirá su trámite en el marco de Flagrancia, el procedimiento penal que concentra la investigación y la definición inicial de medidas en plazos breves. El dato operativo que quedó incorporado al legajo es la identificación del sospechoso, el lugar exacto del hecho y la modalidad atribuida por la fuerza policial. La eventual responsabilidad penal deberá resolverse en sede judicial con las pruebas reunidas en la causa.