El cuerpo fue hallado en un callejón de una finca ubicada en la zona de Pozo de los Algarrobos. La víctima tendría 63 años y, según un vecino, vivía sola y padecía problemas de salud. La Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Un hombre fue encontrado muerto este martes en el interior de una finca ubicada en inmediaciones de calle Caseros y Paso de los Andes, en la zona de Pozo de los Algarrobos, en el departamento Caucete.

El hallazgo generó un importante despliegue policial y judicial en el lugar. Personal de la Policía y de la Fiscalía trabajan en la finca para reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió y establecer las causas del deceso.

La investigación está a cargo de la ayudante fiscal Romina Mascarelli, quien encabezó las tareas de levantamiento de pruebas en el lugar. En tanto, personal del área científica ya realizó el levantamiento del cuerpo para continuar con las pericias correspondientes.

Según relató un vecino en diálogo con Telesol, el hombre sería de apellido Bustos y tendría 63 años. De acuerdo con su testimonio, vivía solo y atravesaba problemas de salud, entre ellos presión arterial.

El mismo vecino contó que el cuerpo fue encontrado por otro hombre que recorría la zona a caballo y se topó con el cadáver en un callejón de la finca.

Por el momento, la Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte y aguarda los resultados de las pericias para establecer con precisión qué ocurrió.