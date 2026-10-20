Las adolescentes de 16 y 15 años habían sido buscadas desde el lunes. La UFI Genérica intervino tras la salida del Hogar Paula A. de Sarmiento.

Las dos adolescentes que eran buscadas en San Juan desde este lunes fueron encontradas, después de que se activara un operativo para dar con su paradero tras la salida de un hogar de internación.

Se trata de Y. L. M., de 16 años, y L. L. M., de 15, quienes habían sido reportadas como desaparecidas junto a otras dos menores que ya habían sido localizadas. La búsqueda se concentró en reconstruir las circunstancias de la ausencia y el recorrido posterior de las adolescentes. Hasta el momento no se difundieron datos sobre el lugar o las condiciones en que fueron halladas.

Intervención judicial

La investigación estuvo a cargo de la UFI Genérica, que intentó establecer cómo se produjo la salida de las hermanas mientras eran trasladadas hacia una institución educativa. El fiscal Alejandro Mattar había informado que las cuatro adolescentes se habían retirado del Hogar Paula A. de Sarmiento y que, a partir de esa situación, se puso en marcha el protocolo de búsqueda correspondiente.

La activación de ese mecanismo permitió coordinar la localización de las menores reportadas como ausentes. En paralelo, el expediente quedó enfocado en reconstruir el contexto en el que se produjo la separación del dispositivo de internación y traslado. No se informaron medidas adicionales ni eventuales responsabilidades sobre el episodio.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas las dos hermanas. La causa continúa bajo la órbita de la UFI Genérica, mientras se aguarda si habrá precisiones oficiales sobre el cierre del protocolo y sobre la situación de las otras dos adolescentes que ya habían sido localizadas.