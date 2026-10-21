La investigación por el homicidio de Germán Galleguillo, de 24 años, ocurrido en Jáchal, sumó una nueva instancia judicial con la decisión del adolescente señalado como autor de no declarar ante el juez interviniente. El imputado, de 17 años, concurrió asistido por el defensor oficial Franklin Sánchez y optó por reservar su versión de los hechos. Según fuentes vinculadas a la causa, esa postura se adoptó mientras la defensa todavía no accede a la totalidad de las actuaciones. La causa continúa en trámite bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, en proceso de adecuación en San Juan.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre en Villa Mercedes, departamento Jáchal. A partir de ese episodio, la Justicia mantiene bajo análisis las circunstancias del crimen y el rol atribuido al adolescente. Mientras tanto, trascendió que el imputado permanece con arresto domiciliario, una medida que seguirá vigente al menos hasta nuevas definiciones en el expediente. La situación procesal se enmarca en una investigación que todavía no fue cerrada y que depende de las medidas que ordene el tribunal.

Reclamo familiar La novedad judicial se produjo después de una movilización de familiares y allegados de la víctima para reclamar avances en la causa. Durante esa manifestación, Ángel Galleguillo, padre de Germán, expresó su preocupación por la distancia entre la vivienda del acusado y la de su familia. “El asesino de mi hijo vive a siete cuadras de casa: temo por la vida de mis otros hijos”, dijo al plantear el temor que atraviesa a su entorno.

Encuentro con la Justicia En paralelo, Ángel Galleguillo y una hermana de la víctima mantuvieron una reunión con el juez Domingo Daniel Castro y el fiscal Sohar Aballay. El encuentro tuvo como objetivo conocer el estado de la investigación y los pasos previstos para esclarecer el homicidio. Por ahora, la causa sigue abierta y el próximo movimiento procesal dependerá del acceso de la defensa al expediente y de las medidas que disponga la Justicia en las próximas horas.