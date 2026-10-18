Los efectivos acudieron por el asalto a un remisero y fueron agredidos con piedras y una tumbera. Uno sufrió un corte en el rostro y el otro fracturas en una mano.

Un operativo iniciado por el asalto a un remisero terminó con dos policías heridos en Chimbas durante la madrugada del sábado. Los efectivos llegaron para asistir al trabajador, pero un grupo de personas los recibió con piedras y, según se informó, también habría utilizado una tumbera, arma artesanal de fabricación casera. El episodio transformó una intervención de asistencia en una agresión directa contra la fuerza de seguridad.

La consecuencia inmediata fue la lesión de ambos uniformados. Uno sufrió un corte importante en el rostro y el otro terminó con varias fracturas en una mano, de acuerdo con el parte difundido. Las heridas obligaron a dejar asentada la magnitud del ataque y el riesgo al que quedaron expuestos los agentes durante el procedimiento.

El despliegue policial se había originado por el robo que acababa de padecer el remisero. La presencia de los efectivos respondía a la necesidad de asistir a la víctima y encauzar la intervención inicial, pero el escenario cambió con la agresión del grupo que se encontraba en el lugar. En ese marco, el hecho sumó un nuevo capítulo de violencia al episodio delictivo que había motivado la llegada de la Policía.

Por el momento, el dato central es que la intervención derivó en dos heridos entre los uniformados y en la necesidad de establecer cómo se produjo la agresión. También quedó consignado que el ataque incluyó piedras y presuntamente un arma artesanal, extremo que deberá ser precisado por la investigación o por las actuaciones que correspondan. La secuencia ocurrió en Chimbas y se vinculó de manera directa con el asalto previo al remisero.