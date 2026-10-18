Los efectivos fueron atacados con piedras y un arma de fabricación casera al intervenir por un robo denunciado. Ambos recibieron asistencia médica por lesiones de consideración.

En las últimas horas, un procedimiento policial en Chimbas terminó con dos efectivos heridos cuando acudieron a asistir a un remisero que había denunciado haber sido víctima de un asalto. Al llegar al lugar, los uniformados fueron atacados por un grupo de personas con piedras y con una tumbera, un arma de fabricación casera. La agresión derivó en lesiones de consideración para ambos agentes y obligó a que recibieran asistencia médica.

Uno de los policías sufrió un corte importante en el rostro, mientras que su compañero presentó varias fracturas en una mano. Según el relato difundido, la intervención se había iniciado a partir del robo denunciado por el trabajador del volante, pero la situación derivó en un episodio de violencia contra el personal que acudió al lugar. El hecho expone el riesgo operativo al que quedan expuestos los efectivos en intervenciones de respuesta inmediata.

El ataque se produjo mientras los policías intentaban actuar ante la denuncia del remisero. En ese contexto, la presencia de un grupo de personas alteró el procedimiento y dejó a los uniformados en medio de una agresión con elementos contundentes y un arma de fabricación casera. No se informaron en el material original detenciones ni precisiones sobre la identidad de los agresores.

La consecuencia inmediata fue la atención médica de los dos efectivos lesionados, mientras el episodio quedó vinculado al asalto denunciado por el remisero. El dato central para el seguimiento del caso es si habrá avances sobre la identificación de quienes participaron del ataque y sobre la investigación del robo que motivó la intervención policial.