La UFI Genérica investiga un ataque ocurrido el 17 de octubre en Chimbas , luego de un asalto a un chofer de Uber. Se secuestró una tumbera y la causa quedó caratulada por lesiones y portación ilegítima de arma.

Dos efectivos del Comando Radioeléctrico Norte resultaron heridos durante la madrugada del 17 de octubre en Chimbas, tras intervenir en la búsqueda de dos sospechosos que, según fuentes policiales, acababan de asaltar a un chofer de la aplicación Uber. El hecho ocurrió a las 03:05 en el Barrio Los Cardos y derivó en una causa por lesiones y portación ilegítima de arma de fuego. La investigación quedó radicada en la Comisaría 17ma.

De acuerdo con el parte difundido por la fuerza, la patrulla que se desplazaba en el móvil H-11 llegó al lugar tras un aviso de emergencia y realizó un rastrillaje a pie en una zona despoblada y oscura lindante al barrio. En ese operativo, los uniformados divisaron a dos hombres vestidos con ropa oscura. Al acercarse para identificarlos, advirtieron que uno de ellos llevaba en una mochila negra un arma de fuego de fabricación casera, conocida como tumbera, de unos 70 centímetros de largo.

Lesiones a los agentes Cuando el cabo primero Martín Guardia realizaba el palpado de urgencia, el sospechoso extrajo un cuchillo y le provocó un corte profundo en el rostro, con compromiso de la mejilla y de la glándula salival, según detallaron fuentes policiales. En paralelo, el agente Esteban Díaz intentó reducir al agresor y fue empujado por el segundo sospechoso, lo que le ocasionó una fractura en una de sus extremidades. Aun desde el suelo, Díaz efectuó dos disparos disuasivos con su arma reglamentaria, aunque ambos atacantes lograron escapar en la oscuridad del descampado.

Los dos policías fueron trasladados de urgencia al Centro Asistencial Báez Laspiur, donde el médico de guardia constató la herida en el rostro de Guardia y la fractura sufrida por Díaz. En la escena intervino personal de Criminalística, que secuestró la mochila negra con la tumbera que había sido abandonada por los sospechosos. Ese secuestro constituye uno de los elementos materiales que sostienen la actuación policial y judicial iniciada tras el episodio.

Intervención fiscal Por disposición de la UFI Genérica, a través del ayudante fiscal Martín Morando, las actuaciones quedaron registradas bajo el Legajo N° 215/26. La carátula provisoria es por lesiones y portación ilegítima de arma de fuego, mientras la Policía mantiene un operativo de inteligencia en Chimbas para localizar a los agresores. El avance de esa búsqueda y la eventual identificación de los autores serán las variables centrales para la continuidad del expediente.