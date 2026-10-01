Un vecino alertó al 911 por un olor nauseabundo y la Policía encontró dos cuerpos en una casa del Loteo 30 de Agosto. La UFI Delitos Especiales investiga el caso como muerte dudosa.

Dos personas fueron encontradas sin vida este jueves en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, luego de un aviso realizado por un vecino al 911. El llamado se produjo porque percibió un olor nauseabundo y hacía tiempo que no veía a quienes vivían en la propiedad.

Según el relato policial, personal de la Seccional 26ta llegó al lugar y, desde una ventana, observó los cuerpos en el interior de la casa. A partir de esa constatación, los uniformados ingresaron al inmueble y dieron intervención a la División Criminalística para las pericias de rigor.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que lo investiga como Muerte Dudosa, una calificación que se utiliza cuando todavía no están determinadas las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no trascendieron los datos filiatorios de las víctimas.

La investigación deberá establecer la identidad de las personas encontradas, el tiempo transcurrido desde el deceso y las causas de muerte. También será relevante el resultado de las pericias en el domicilio y de las actuaciones que ordene el Ministerio Público Fiscal.

Hasta ahora, la información oficial se limita a la intervención policial, el hallazgo en la vivienda y la apertura de la pesquisa judicial. Los próximos pasos dependerán de los informes criminalísticos y de las medidas que disponga la fiscalía interviniente.