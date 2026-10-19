El asalto ocurrió en el barrio Del Bono, en Capital , cuando la mujer iba a controlar a una paciente. La familia pidió datos para recuperar el rodado.

Dos motochorros atacaron este fin de semana a una enfermera de 57 años en el barrio Del Bono, en Capital, y le robaron la moto en la que se trasladaba. El hecho quedó registrado en dos videos de cámaras de seguridad, donde se observa el empujón que derribó a la víctima y la posterior fuga de los agresores con el rodado.

Según relató su hija, Antonella, a Telesol Diario, la mujer, identificada como Myriam Sagua, llegó alrededor del mediodía al cruce de Del Bono y Rivadavia para controlar a una paciente. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en otra moto aguardaron que descendiera para interceptarla por la espalda. La secuencia, de acuerdo con las imágenes, muestra que uno de ellos la empuja y la hace caer de frente sobre la vereda.





El golpe le provocó lesiones en la cara, de acuerdo con lo informado en la nota original. Tras la caída, el atacante subió de inmediato a la Zanella ZB 110cc de la víctima y escapó a alta velocidad, mientras su cómplice hizo lo mismo en el otro vehículo. En los registros también se ve a Myriam intentar perseguirlos hasta la calle, sin poder impedir la sustracción.

Un medio de transporte de uso cotidiano La familia señaló que la moto había sido utilizada primero por la hija y luego por la madre, y que era el medio de movilidad habitual para trámites y para ir a trabajar. Esa referencia permite dimensionar el impacto concreto del robo, que dejó a la enfermera sin un vehículo de uso diario y necesario para su actividad. No se informó en la publicación original si la denuncia quedó radicada ni si intervino alguna dependencia policial.

Pedido de colaboración Ante la falta de novedades sobre el rodado, la familia solicitó que cualquier dato sobre la moto o sobre los autores sea comunicado al 911 o a la comisaría más cercana. Por el momento, el caso queda sujeto a la eventual aparición de testigos, al aporte de las cámaras y a la denuncia formal que corresponda. El dato inmediato a seguir es la localización del vehículo sustraído y la identificación de los responsables.