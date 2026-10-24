La mujer, de 70 años, fue atacada este jueves por la noche en la puerta de su casa. La Policía intervino y el caso quedó a cargo de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna.

Una mujer de 70 años, de apellido Fuentes, fue asaltada este jueves alrededor de las 21:15 en Pocito, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto tipo enduro la interceptaron en la puerta de su casa, ubicada sobre calle 6, antes de Vidart. Según los datos policiales, la víctima estaba por cerrar la puerta de su domicilio cuando fue abordada de imprevisto. El episodio derivó en una agresión física y en el robo de dinero y calzado.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los atacantes la tomaron del cuello, la obligaron a ingresar por la fuerza a la propiedad y la golpearon a trompadas. En medio del ataque intentaron encerrarla en el baño, aunque no pudieron concretarlo porque la mujer comenzó a gritar. La damnificada estaba sola en la vivienda al momento del hecho, según la información policial disponible.

Botín y situación de la víctima

Los autores del asalto se llevaron un par de zapatillas y 180.000 pesos en efectivo. Tras concretar el robo, escaparon en la moto sin que la víctima pudiera aportar mayores precisiones sobre el rodado o el rumbo tomado. Pese a la violencia del episodio, no presentó lesiones visibles ni requirió asistencia médica, siempre según la información recabada en el lugar.

Intervención policial

En una primera instancia intervino personal de la Unidad Operativa Pocito Norte. Después, las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna. Por el momento no se informaron detenciones ni una identificación de los autores, y la investigación continúa para establecer cómo fue ejecutado el asalto y si hubo otros elementos de interés para la causa.