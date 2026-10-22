La pelea ocurrió este miércoles frente a la Plaza 25 de Mayo, en el microcentro de San Juan . Uno de los involucrados fue trasladado para una revisión médica tras descompensarse.

Gentileza: Diario La Provincia SJ

Un enfrentamiento entre dos hombres alteró la circulación en el microcentro de San Juan este miércoles por la mañana, frente al acceso al Cine Teatro Municipal, sobre la Plaza 25 de Mayo. El episodio terminó con uno de los involucrados herido y con intervención policial en la zona. Según la información preliminar, la agresión ocurrió en la vía pública y motivó un operativo preventivo en el lugar. El caso todavía no tiene precisiones sobre su origen.

El hecho se produjo minutos antes del mediodía y generó preocupación entre las personas que transitaban por el sector. Efectivos policiales acudieron para controlar la situación y resguardar el área mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. La intervención incluyó la delimitación del ingreso al teatro con cinta de peligro. También se interrumpió la circulación vehicular en ese tramo del microcentro.

Lesión y asistencia

De acuerdo con los primeros datos difundidos, los dos hombres se habrían enfrentado a golpes en la vía pública. En medio de la pelea, uno de ellos recibió un golpe en el rostro que, según esa misma versión preliminar, le habría provocado la rotura de una prótesis dental. Luego de la agresión, el hombre sufrió una descompensación y debió ser asistido. Aunque inicialmente no se informó que presentara lesiones de gravedad, fue trasladado para una evaluación médica y para descartar consecuencias de mayor consideración.

Actuación policial

En el lugar quedó el otro hombre involucrado, que era entrevistado por la Policía al cierre de la información disponible. Según los primeros datos, estaba acompañado por una mujer que también habría resultado afectada durante el episodio. Por el momento no trascendieron detalles sobre qué originó el enfrentamiento ni cómo se desencadenó la agresión. La causa de la pelea y la eventual intervención judicial no fueron informadas.

El episodio se registró en una zona de alta circulación peatonal y vehicular de la Capital sanjuanina, frente a uno de los accesos al edificio municipal. Las próximas novedades dependerán de la evaluación médica del herido y de las actuaciones que continúe la fuerza policial en el lugar.