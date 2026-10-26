La Policía detuvo a Jeremías Pérez y María Pérez en una vivienda del barrio El Molle. La causa quedó en Flagrancia con imputaciones por amenazas, lesiones y portación de arma.

Dos hermanos, Jeremías Pérez (20) y María Pérez (21), quedaron detenidos durante la madrugada de este lunes en Rawson luego de agredir a su madre y a su padrastro en una vivienda de la Manzana D del Barrio El Molle. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el episodio incluyó golpes, amenazas y la exhibición de un arma de fabricación casera. La causa quedó bajo el Legajo N° 113/26 en el fuero de Flagrancia.

El hecho ocurrió a las 00:29, cuando en la vivienda se encontraban una mujer de 42 años y su pareja, de 46, amasando para fabricar semitas que venderían por la mañana. En ese momento ingresaron los dos hijos de la mujer y, según la reconstrucción policial, comenzaron a exigir comida de manera violenta. La madre les respondió: “Ya son grandes, háganse de comer ustedes”, frase que, de acuerdo con la versión oficial, desencadenó la agresión.

Ataque y amenaza con arma

Tras la discusión, Jeremías Pérez golpeó a su padrastro y lo persiguió hasta la calle, donde exhibió una tumbera, es decir, un arma de fuego casera confeccionada con dos caños cilíndricos y un percutor soldado. De acuerdo con la Policía, el joven lo encañonó y le gritó: “¡Te voy a matar!”. Cuando la mujer intentó interponerse para proteger a su pareja, su hija la agredió a golpes y, según voceros policiales, la amenazó con prender fuego la vivienda.

Alertados por los gritos, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur llegaron al lugar y encontraron a vecinos reunidos en la calle. Con autorización de la víctima, el oficial subinspector Sebastián Muñoz y la agente Soledad Silva ingresaron a la casa y redujeron a los dos hermanos en una habitación. En ese mismo dormitorio secuestraron el arma, que estaba tirada al costado de la cama donde el joven habría intentado ocultarla antes de ser arrestado. La intervención policial permitió frenar una escalada que, según la reconstrucción oficial, pudo haber terminado en un desenlace más grave.

Imputaciones y trámite judicial

Por orden del ayudante fiscal de la UFI CAVIG, ambos quedaron alojados en la comisaría jurisdiccional mientras avanza el trámite en Flagrancia, un procedimiento judicial abreviado para hechos cometidos en situación de inmediatez. Jeremías Pérez fue imputado por amenazas en contexto intrafamiliar y portación ilegal de arma de fuego. María Pérez quedó acusada de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo. El expediente deberá determinar ahora las responsabilidades penales de cada uno y la continuidad de las medidas dispuestas por la fiscalía.