Y.L.M , de 16 años, y L.L.M, de 15, permanecen desaparecidas desde este lunes. Otras dos menores que se habían fugado fueron encontradas en casas de familiares.

La desaparición de dos hermanas adolescentes en San Juan abrió una investigación para determinar cómo se produjo la fuga de un hogar de internación y hacia dónde se dirigieron. Según explicó el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, las cuatro menores que inicialmente se ausentaron del establecimiento fueron trasladadas hacia una institución educativa y luego se dieron a la fuga. Dos ya fueron encontradas, mientras que las otras dos continúan sin ser localizadas.

“Se inició un protocolo de búsqueda el día de ayer por unas menores que se encontraban fuera del hogar de internación”, señaló Mattar al referirse al caso. El funcionario precisó que las adolescentes que todavía faltan encontrar son hermanas y que sus datos fueron difundidos oficialmente para solicitar la colaboración de la población.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, las menores se habrían retirado por sus propios medios. Sin embargo, todavía se intenta reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias en las que abandonaron el lugar.

“Se habrían retirado por sus propios medios, pero está todo en investigación y lo importante para nosotros es dar con las menores”, sostuvo Mattar.

Uno de los datos que surgió de la investigación es que las dos adolescentes que ya fueron encontradas estaban en domicilios de familiares. Esa situación llevó a los investigadores a ampliar las averiguaciones, ya que las hermanas que siguen desaparecidas podrían haberse trasladado a otros puntos de la provincia.

“Normalmente estas situaciones llevan a que se trasladen hacia domicilios de sus parientes, y es donde procede el personal policial a realizar las búsquedas y dar con el paradero”, explicó el fiscal.

La situación tiene una particularidad: las adolescentes estaban alojadas en el establecimiento bajo amparo judicial y tenían una orden que disponía su permanencia allí. Por ese motivo, también se planteó si podrían existir responsabilidades por lo ocurrido, aunque Mattar aclaró que ese aspecto deberá ser analizado en el ámbito que corresponda.

“Están bajo amparo judicial, hay órdenes de un juzgado de menores para que las menores permanezcan en ese lugar”, indicó.

Sobre la información aportada por la institución, el fiscal explicó que, hasta el momento, se comunicó la ausencia de las adolescentes y que estas habían sido trasladadas al establecimiento educativo antes de retirarse. Las circunstancias específicas de la fuga continúan bajo investigación.

Las jóvenes fueron identificadas como Y.L.M , de 16 años, y L.L.M, de 15,. La primera mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca y ojos marrones. Tiene cabello corto, ondulado y castaño oscuro, un piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha. Al momento de ausentarse vestía un pantalón de buzo negro, zapatillas DC blancas y negras y un buzo blanco con detalles amarillos.

La hermana menor mide alrededor de 1,50 metros, es de contextura pequeña, tez blanca y ojos marrones. Tiene cabello largo, lacio y castaño oscuro. Vestía un pantalón de buzo negro y zapatillas Topper blancas con rosado.

La búsqueda se mantiene activa con la intervención de la Policía de San Juan, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de las hermanas se comunique de manera anónima al 911.