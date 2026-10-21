El hecho ocurrió el martes al mediodía en un comercio de Moksha SJ. La propietaria dijo que los robos menores se repiten en la zona.

Dos empleadas de Moksha SJ frustraron un intento de robo en un local ubicado en Av. España y Arenales, en San Juan, durante el mediodía del martes. El episodio quedó registrado y fue difundido por el comercio en redes sociales. Según la propietaria, Marianela, el hombre alcanzó a sustraer algunos productos antes de huir.

La comerciante relató a TELESOL DIARIO que las trabajadoras advirtieron la maniobra a tiempo y enfrentaron la situación sin que se produjeran agresiones. “El tipo llegó con actitud sospechosa. Las vendedoras le pidieron que se fuera pero no quería. Actuaba como si estuviera bajo efectos de alguna sustancia. Fue muy raro”, señaló. La descripción corresponde a su testimonio y no implica una constatación judicial o médica sobre el estado del sospechoso.

De acuerdo con lo informado por la dueña, el hombre había tomado un perfume de hombre y otros artículos, entre ellos cadenitas y pulseras. También aseguró que el sujeto dijo que los elementos eran para un regalo. Cuando las empleadas escucharon ruido entre sus prendas, le exigieron que devolviera lo sustraído y temieron una reacción violenta.

Reiteración de robos menores Marianela sostuvo que en el comercio atraviesan situaciones similares con frecuencia. “Como esas situaciones ya tenemos un montón y estamos cansadas. Todos los días hay un robo hormiga, o mecheras. Se intensificó en los últimos meses”, afirmó. En ese marco, ubicó el episodio dentro de una dinámica que, según su testimonio, afecta de manera sostenida a los comercios de la zona.

Tras la difusión de las imágenes, clientes y otros comerciantes señalaron que el hombre sería F.G. y que sería conocido en el Barrio Manantiales. Esa identificación no fue presentada como una confirmación judicial en la información original. La propietaria agregó que realizó denuncias policiales en otras oportunidades, aunque dijo que “todo queda en la nada”, por lo que consideró que pierde tiempo en cada presentación.

Denuncias y seguimiento El caso quedó planteado como un intento de hurto frustrado por intervención de las empleadas, sin datos sobre una causa judicial abierta ni sobre una detención. El comercio difundió el video y el episodio volvió a poner en foco la reiteración de robos menores en locales de venta al público. La variable a seguir es si la denuncia derivará en actuaciones concretas o en una individualización formal del sospechoso.



