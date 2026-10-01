Una secuencia de robos y agresiones con arma blanca en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con dos detenidos, un chofer asaltado y un niño de 3 años con una lesión superficial. Según fuentes policiales, el episodio ocurrió a las 20:10 de este martes en la Manzana L y derivó en la intervención de la fiscalía de turno.

El conductor, de 46 años, llegó al lugar en un Citroën C4 gris para buscar a dos pasajeras, Irma Luna (24) y Marcela Herrera (32). Mientras las mujeres abonaban el viaje por anticipado en la vereda, irrumpieron Lautaro Ignacio “Piwy” Butierrez Figueroa (18) y un menor de 17 años apodado “Gordito Jere”. De acuerdo con la reconstrucción policial, uno de ellos tomó al chofer por la espalda y le apoyó un cuchillo en el cuello, mientras el otro ingresó al habitáculo con otra arma blanca.

Los agresores le hicieron caer el teléfono celular que estaba sobre el tablero y se llevaron un maletín de herramientas antes de obligar al conductor a retirarse del lugar. Luego se dirigieron contra las dos mujeres y les exigieron sus teléfonos personales mientras realizaban estocadas al aire, siempre según la versión policial. Las víctimas se refugiaron dentro de la propiedad y cerraron la puerta del cierre perimetral para impedir el ingreso.

Lesión a un niño

En ese intento de forzar la entrada, los atacantes habrían arremetido a puntazos contra la reja para romper el cerrojo. En esa maniobra, una de las estocadas rozó el rostro de un niño de 3 años que estaba en brazos de su tía, provocándole un corte a la altura de la oreja, detallaron en la Policía. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Pocito, donde le desinfectaron la herida, le hicieron las curaciones y le dieron el alta al comprobar que se trataba de una lesión superficial.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta desplegaron un rastrillaje por los pasajes del vecindario. A las 20:20 interceptaron a “Piwy” Butierrez en la esquina de la Manzana P, y diez minutos después redujeron a “Gordito Jere” en la Manzana E. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Calificación judicial

Por disposición de la fiscalía en turno, la causa fue encuadrada como robo agravado por el uso de arma blanca consumado y tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y del Juzgado de Niñez y Adolescencia por la participación del menor de edad. La evolución procesal del expediente y la situación del adolescente serán los próximos puntos a seguir en la causa.