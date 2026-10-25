La Policía aprehendió a dos personas luego de una persecución iniciada en una agencia de calle Calívar. La UFI de Flagrancia interviene en el caso.

Un intento de robo en Rivadavia terminó con dos personas detenidas después de que un hombre de 69 años advirtiera la sustracción de su billetera en una agencia ubicada sobre calle Calívar, al sur de avenida Libertador.

Según el relato incorporado al caso, dos personas ingresaron al comercio y, al retirarse, la propietaria del local le indicó al damnificado que revisara sus pertenencias. Al hacerlo, el hombre constató que le faltaba una billetera marrón con documentación personal y dinero en efectivo. A partir de ese momento comenzó una persecución que se extendió por varias cuadras del departamento.

La víctima salió detrás de los sospechosos y pidió auxilio. En su escape, ambos abordaron un colectivo en una parada cercana y, ante el reclamo, arrojaron la billetera hacia el exterior del transporte. Luego descendieron del vehículo e intentaron continuar la fuga a pie por calle Valenzuela Varas hacia el oeste.

Intervención policial Después doblaron por Madariaga y siguieron por Periodista Argentino, donde efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un grupo de personas que perseguía a una pareja con intenciones de agredirla. Los presentes señalaron que ambos habían cometido un ilícito, por lo que los uniformados intervinieron y dispusieron su inmediata aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Gordillo, de 32 años, y Flores, de 34. En el caso tomó intervención la UFI de Flagrancia, que continuará con las actuaciones correspondientes.