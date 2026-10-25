La acusaron por un episodio en una escuela de 25 de Mayo y por una agresión dentro de un colectivo en 9 de Julio . Ambos casos quedaron en sede judicial.

Un episodio de violencia ocurrido en una escuela de 25 de Mayo derivó en una causa contravencional contra una mujer que fue demorada por la Policía. Gentileza El Bastón

Una mujer quedó bajo intervención de las autoridades tras ser denunciada por dos episodios distintos de violencia ocurridos en San Juan. Según la información policial, uno de los casos se produjo en una escuela de 25 de Mayo y el otro dentro de un colectivo en 9 de Julio. Ambos hechos quedaron incorporados a actuaciones judiciales separadas, con distintas vías de análisis penal.

El hecho en la escuela ocurrió el 8 de octubre en la Escuela Secundaria Comodoro Rivadavia, ubicada sobre calle 3, entre La Plata y Costa Canal. De acuerdo con la denuncia de los directivos, la mujer sería tutora de un estudiante que quedó libre por inasistencias y se presentó en el establecimiento después de haber sido convocada en reiteradas oportunidades para tratar la situación escolar del menor. Según ese relato, reaccionó de manera violenta cuando se le informó el procedimiento que se iba a seguir.

La presentación sostiene que, en ese contexto, habría insultado a directivos, personal administrativo, preceptores e integrantes del equipo de asesoría pedagógica. También se le atribuye haber proferido amenazas contra la integridad física de esas personas y contra sus bienes. A partir de lo denunciado, se formalizaron varias presentaciones que terminaron reunidas en un mismo expediente.

Posteriormente, la mujer fue citada en la Comisaría Décima de 25 de Mayo y quedó demorada mientras se aguardaba el informe de sus antecedentes personales. Esa medida quedó supeditada a lo que resolviera la Justicia, en el marco de una causa que involucra a una comunidad educativa y a funcionarios escolares que habrían sido amenazados, siempre según la denuncia.

La segunda denuncia se registró el 20 de octubre dentro de un colectivo de la línea 364, perteneciente a la empresa El Triunfo. El episodio habría ocurrido mientras la unidad circulaba por la Ruta 20, al este de calle Juan Díaz de Solís, en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio. La denuncia fue radicada en la Comisaría 31.ª y quedó en manos de la UFI Genérica.

Según esa presentación, tras una discusión la mujer habría sujetado con fuerza el brazo derecho de otra pasajera y luego la habría agredido con rasguños y tirones de pelo. La víctima habría sufrido lesiones visibles en el rostro, el brazo izquierdo, el cuello y la oreja derecha, además de heridas en el cuero cabelludo. Ante la situación, otros pasajeros intervinieron para separarlas y frenar la agresión.

Por este último episodio se avanzó con una denuncia penal por lesiones. La definición sobre responsabilidades quedará ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán analizar por separado los dos hechos denunciados y el alcance de cada intervención policial y fiscal.