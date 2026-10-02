La Policía los interceptó este jueves después de una persecución en el centro de San Juan . Secuestraron un celular y el lente de una cámara fotográfica.

Imagen ilustrativa.

Dos adolescentes de 14 años fueron aprehendidos este jueves en el Microcentro sanjuanino, luego de una persecución iniciada tras una serie de arrebatos en la zona comercial. El procedimiento ocurrió cerca de las 18:20 y estuvo a cargo de personal del Cuerpo Especial de Vigilancia.

De acuerdo con fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas por inmediaciones del polo comercial cuando fueron alertados por dos personas que habrían cometido arrebatos en el área céntrica. A partir de ese aviso, los siguieron por Güemes y avenida Córdoba hasta lograr detener a uno de ellos en Aberastain, entre General Paz y 9 de Julio.

La persecución continuó con el segundo sospechoso, que fue capturado en calle Belgrano, antes de avenida Rioja. Al practicarles el palpado de urgencia, los policías secuestraron un teléfono celular marca TCL, de color azul, con funda azul y pantalla trizada, además del lente de una cámara fotográfica.

Según manifestaron a viva voz, ambos efectos habrían sido arrebatados junto a un cómplice a una mujer en la zona céntrica. Sin embargo, no se logró ubicar a la damnificada durante las recorridas posteriores, por lo que ese extremo quedó sujeto a verificación policial.

La intervención dejó como dato operativo el secuestro de los elementos y la detención de los dos menores, mientras continúa pendiente la identificación de la presunta víctima. No se informaron otras medidas judiciales ni la individualización del tercer involucrado mencionado por los aprehendidos.