La muerte de Ricardo Antonio Tejada, de 55 años, se confirmó tras casi 24 horas de internación en estado crítico en el Hospital Rawson, luego de un siniestro vial ocurrido en Albardón. El hombre circulaba en bicicleta cuando impactó contra la puerta de un auto estacionado, según la reconstrucción inicial del hecho. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer las circunstancias del episodio.

El accidente se produjo el martes, alrededor de las 10, en calle Laprida, en la intersección con Arenales. De acuerdo con la información disponible, Tejada sufrió lesiones graves en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital capitalino. Allí permaneció en Terapia Intensiva hasta que se informó su fallecimiento durante la madrugada del miércoles.

Repercusiones

La noticia generó mensajes de despedida en redes sociales de familiares, amigos y allegados. Entre las expresiones de acompañamiento también se destacó la del Club Atlético San Miguel, institución de la que Tejada era hincha. El club publicó: “Hasta pronto, Ricardo. Siempre serás parte de nuestra familia sanmiguelina”, en un mensaje que recibió condolencias de usuarios.





En paralelo, circularon otras frases de despedida en las redes sociales, entre ellas: “Que brille para Ricardo la luz que no tiene fin”. Esos mensajes se sumaron a la cadena de oración que había sido impulsada mientras continuaba internado. La confirmación del fallecimiento cerró una evolución clínica que se había mantenido en estado crítico desde el siniestro.

Investigación en curso

La intervención de la UFI Delitos Especiales apunta a precisar la mecánica del choque y las responsabilidades eventuales en el hecho. Por el momento, la información disponible indica que el ciclista colisionó con la puerta de un Peugeot 308 que se abrió cuando pasaba por el lugar. La causa sigue abierta y las próximas definiciones dependerán de las medidas que disponga la fiscalía.