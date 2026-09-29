La Unidad Fiscal San Juan mostró imágenes de los restos de la aeronave y de los puntos donde se hicieron los rastrillajes, mientras la causa del siniestro en Valle Fértil sigue sin una hipótesis definida.

La Unidad Fiscal San Juan difundió fotografías tomadas durante las tareas posteriores al accidente del helicóptero ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. Las imágenes forman parte del informe sobre los avances de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Una de las fotos muestra el fuselaje de la aeronave, que permanece conservado para los peritajes. Otra imagen incluye un croquis con los distintos sitios donde se recolectaron restos del helicóptero.

El accidente ocurrió la mañana del miércoles 29 de julio de 2026 en la Quebrada de La Chilca, un sector de difícil acceso dentro del parque. Para llegar hasta el lugar hubo que recorrer 23 kilómetros en vehículos 4x4 y otros 8 kilómetros a pie.



Momentos del rescate.



La distribución de las partes de la aeronave, tras el impacto.



El rotor principal y los motores se desprendieron del fuselaje y fueron hallados a 67 metros de la cabina, destruidos.



La caja negra del helicóptero, que fue trasladada a Estados Unidos para su análisis.