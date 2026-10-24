El allanamiento se hizo este jueves en el barrio Camilo Rojo. La Policía secuestró elementos vinculados a la causa y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre mayor de edad fue detenido este jueves en Santa Lucía en el marco de una investigación por robo agravado que tramita la UFI Delitos Contra la Propiedad. El procedimiento se realizó alrededor de las 8:40 en el interior del barrio Camilo Rojo y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 29°. La medida se inscribió en una causa judicial que continúa en trámite.

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró elementos que habrían sido utilizados al momento de cometer el ilícito, según el parte difundido. Ese material quedó incorporado a la investigación como evidencia para el avance de las actuaciones. La detención se produjo en el mismo operativo y el sospechoso fue identificado por su apellido, Olmos.

La intervención tuvo como objetivo reunir pruebas y profundizar la pesquisa sobre el hecho investigado por la fiscalía especializada en delitos contra la propiedad. En este tipo de causas, los elementos secuestrados pueden ser relevantes para reconstruir la mecánica del robo y sostener o descartar hipótesis de autoría. Por el momento, el expediente sigue bajo análisis de la Justicia.

Tras el operativo, tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a la sede policial. Olmos permanece alojado allí y a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas procesales correspondientes. No se informaron otros detalles sobre la carátula más allá de la referencia a robo agravado ni sobre eventuales pasos judiciales inmediatos.