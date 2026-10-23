Un hombre de 29 años fue detenido cerca de la medianoche de este viernes en Rawson, luego de que la Policía Comunal lo encontrara dentro del Excamping Foecyt con cables de cobre y herramientas de corte. Según la información policial, el mismo sospechoso había robado minutos antes en un vivero del departamento.

El episodio se inició a las 23:30 en el predio municipal, cuando el sereno advirtió movimientos sospechosos en la oscuridad y detectó a un desconocido cortando cables de la instalación de los aires acondicionados. Tras el aviso, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje por la arboleda y las dependencias del lugar. En ese operativo lograron reducir al sospechoso y cortar su salida.

Fuentes policiales identificaron al detenido como Jairo Emanuel Moreno Figueroa, con domicilio en el Barrio Los Plátanos. Al revisar una bolsa blanca que llevaba consigo, los uniformados hallaron varios metros de cable de cobre recién arrancados, una tijera de podar y un cuchillo tipo Tramontina. También encontraron cinco plantas sustraídas, lo que permitió reconstruir el doble desplazamiento delictivo.

Robo previo en un vivero

La investigación en la escena determinó que, antes de ingresar al camping, Moreno Figueroa habría entrado al vivero “Flor Urbana”, ubicado en el Barrio Victorino Ortega, donde sustrajo las plantas. El comercio pertenece a una vecina de 63 años, según precisaron las fuentes consultadas. Ese robo previo quedó incorporado al legajo policial como antecedente inmediato del hecho registrado en el predio municipal.

Situación procesal

Por disposición judicial, Moreno Figueroa quedó alojado en sede policial bajo el Legajo N° 36/26. La imputación quedó caratulada en concurso real por los delitos de tentativa de robo y tentativa de hurto, figuras que contemplan la comisión simultánea de más de un hecho delictivo. La continuidad de la causa dependerá de las medidas que adopte la Justicia respecto de la prueba reunida en el lugar y de la situación del detenido.