Después de permanecer prófugo durante aproximadamente tres años, un hombre condenado por robo calificado fue localizado y detenido en Rawson. Según la investigación, había escapado de una unidad penitenciaria en 2023 y durante ese tiempo se habría instalado en Mendoza.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que lograron establecer el lugar donde se encontraba el sospechoso a partir de información sobre su posible paradero. La intervención se inscribió en tareas de búsqueda y verificación de datos sobre personas requeridas por la Justicia. En este tipo de procedimientos, la localización previa resulta determinante para concretar la detención sin alterar otras medidas judiciales en curso.

Seguimiento en un barrio de Rawson Los investigadores concentraron las tareas en un barrio de Rawson y, tras varios días de vigilancia, confirmaron que el hombre había regresado a San Juan hacía aproximadamente un mes. El sujeto fue identificado como Lucero, quien permanecía requerido por la Justicia desde 2023, cuando se produjo su evasión del establecimiento penitenciario donde cumplía una pena por robo calificado. La permanencia de esa orden de captura explica la continuidad de la búsqueda hasta su ubicación final.

Con los datos reunidos durante la investigación, los efectivos concretaron el procedimiento y lograron detenerlo. Tras la captura, se realizó la consulta correspondiente con la Oficina Judicial Penal, desde donde se dispuso que el hombre fuera detenido y trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial. Esa decisión administrativa y judicial definió el destino inmediato del detenido luego de la intervención policial.

De esta manera, Lucero quedó a disposición de la Justicia y deberá continuar cumpliendo la condena pendiente. El caso deja como dato operativo que la búsqueda se extendió desde 2023 hasta su localización en Rawson, con un período previo de permanencia en Mendoza y un retorno reciente a San Juan. A partir de ahora, la variable a seguir es la continuidad del cumplimiento de la pena bajo custodia penitenciaria.