La Policía los ubicó tras incumplir salidas transitorias y no volver al Servicio Penitenciario. El Juzgado de Ejecución Penal ordenó su traslado.

Dos hombres condenados por robo agravado fueron detenidos en Pocito y Rawson luego de incumplir el beneficio de salidas transitorias y no regresar al Servicio Penitenciario para continuar cumpliendo sus penas. La medida se concretó tras una investigación de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El procedimiento se inició a partir de información que advertía sobre la presencia de ambos fuera del ámbito penitenciario. Con esos datos, el personal policial desarrolló tareas de investigación para establecer sus paraderos y precisó que uno de ellos se ocultaba en Pocito y el otro en Rawson.

Investigación y localización Una vez reunidas las pistas, los efectivos realizaron tareas de campo para identificar los domicilios donde se encontraban. Luego efectuaron las consultas correspondientes ante el Juzgado de Ejecución Penal, que autorizó las órdenes judiciales necesarias para avanzar con las detenciones.

Los apellidos de los detenidos fueron identificados como Zalazar y Saavedra. Tras verificar sus antecedentes, se confirmó que ambos tenían condenas vigentes por robo agravado y que no habían regresado a prisión después de acceder al régimen de salidas transitorias.

Por disposición del Juzgado de Ejecución Penal, ambos quedaron con orden de inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberán continuar cumpliendo las penas impuestas. La situación deja pendiente el control judicial sobre el cumplimiento de las condiciones del beneficio concedido y su eventual impacto en la ejecución de las condenas.