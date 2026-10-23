La Policía aprehendió a un hombre de 41 años en Pocito . La medida se adoptó por actuaciones con intervención del Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación .

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo aprehendió en la vía pública a un hombre de 41 años que era buscado por la Justicia, en un procedimiento realizado en Pocito.

El detenido fue identificado como Zalazar. La intervención se concretó en el marco de actuaciones por pedido de captura, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación.

La aprehensión se produjo en la vía pública y quedó vinculada a una orden judicial vigente. Ese tipo de medidas responde a requerimientos del sistema de ejecución penal, cuando existe una persona con búsqueda activa dispuesta por la autoridad competente.

En este caso, la información oficial no precisó otros antecedentes del procedimiento ni detalles sobre la causa que motivó el pedido de captura. Tampoco se informaron medidas posteriores a la detención.

Con la aprehensión ya concretada, la variable a seguir es la actuación que adopte el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación respecto de la situación procesal de Zalazar.