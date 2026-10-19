Un hombre de 40 años fue aprehendido en el microcentro sanjuanino tras una persecución. La Fiscalía dispuso el procedimiento de flagrancia por hurto simple en grado de tentativa.

Un hombre de 40 años fue detenido en el centro de San Juan luego de ser señalado por sustraer mercadería de un bazar ubicado sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha. El procedimiento quedó a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia, que intervino tras advertir una persecución en la vía pública. La causa fue encuadrada de manera preliminar como hurto simple en grado de tentativa.

Según el relato incorporado al expediente, los uniformados realizaban recorridas preventivas cuando observaron a varias personas que perseguían a un sujeto que corría de norte a sur por la zona de General Acha y Mitre. Tras una breve persecución a pie, los efectivos alcanzaron al hombre y lo aprehendieron. Luego fue identificado como Castro Bajinay, de 40 años.

De acuerdo con la denuncia de la propietaria del local Regalos, Hong Yu, el episodio ocurrió en el comercio de calle Mitre. La mujer declaró que se encontraba en la zona de cajas cuando, a través de las cámaras de seguridad, vio al sospechoso guardar mercadería entre sus prendas. Esa observación motivó que lo interceptara en la puerta del negocio para pedirle que exhibiera los productos que llevaba.

En ese momento, siempre según la denuncia, el hombre mostró tres bowls medianos y cuatro grandes, todos de metal plateado. Cuando la comerciante intentó retener los elementos, el sospechoso escapó por calle Mitre en dirección a General Acha. Allí advirtió la presencia de un móvil policial y dio aviso a los efectivos, que concretaron la aprehensión en inmediaciones del lugar.

Intervención fiscal

Tras el procedimiento, se comunicó el caso con la Base Acusatorio. El fiscal de turno dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia, una vía procesal prevista para hechos detectados en el momento o inmediatamente después de ocurridos. La calificación provisoria quedó establecida como hurto simple en grado de tentativa, por lo que la investigación deberá definir ahora la secuencia completa del episodio y la situación procesal del detenido.

El dato central para el avance del expediente será la constatación de la mercadería presuntamente involucrada y la reconstrucción de lo sucedido en el comercio y en la vía pública. Con la intervención fiscal ya activa, el caso quedó bajo el régimen de flagrancia, que acelera las medidas iniciales y concentra en las próximas horas las definiciones procesales inmediatas.