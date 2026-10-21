Lucas Leonardo López fue aprehendido por la Brigada Este en la esquina de Juan José Bustos y Rioja. La Fiscalía confirmó que seguía vigente el pedido de captura y ordenó su traslado.

Un hombre de 28 años fue detenido en Caucete luego de que efectivos de la Brigada Este lo identificaran mientras caminaba por la vía pública. Se trata de Lucas Leonardo López, quien tenía un pedido de captura vigente en el marco de una investigación por presunto robo, según informó la Policía. El procedimiento se concretó el lunes 19 de octubre, alrededor de las 21:15, en la esquina de Juan José Bustos y Rioja.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados ya contaban con información sobre un oficio judicial que solicitaba la detención del hombre, domiciliado en Villa Las Rosas, Caucete. Tras su identificación, los efectivos avanzaron con la aprehensión y dieron intervención a las autoridades judiciales. La medida se apoyó en una orden que seguía vigente al momento del control en la calle.

Intervención fiscal

El fiscal Cristian Catalano, de la UFI Delitos contra la Propiedad, confirmó que el pedido de captura continuaba vigente y dispuso que López fuera trasladado en calidad de detenido. Además, ordenó la realización de las actuaciones complementarias para avanzar con el trámite de la causa. La intervención fiscal marca la continuidad del expediente bajo supervisión del Ministerio Público.

Expediente en trámite

López está vinculado al expediente MPF-SJ-22361-2026, que investiga un presunto robo en perjuicio de Ramón Francisco Herrera Figueroa. En el mismo legajo también figura Matías Juan López. La responsabilidad de los involucrados deberá determinarse durante el proceso judicial, mientras continúan las actuaciones correspondientes. En esta etapa, la detención responde a una orden vigente y no implica una definición sobre el fondo de la causa.

Tras el procedimiento, Lucas Leonardo López fue trasladado a la Comisaría 9na de Caucete, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa seguirá con las medidas procesales que disponga la fiscalía, en tanto el expediente permanece abierto y sujeto a nuevas actuaciones.