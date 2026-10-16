Maicol Braian Argüello fue aprehendido por la Comisaría Décima durante patrullajes preventivos. Quedó a disposición de la UFI CAVIG en una causa por lesiones y desobediencia.

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido en el departamento 25 de Mayo durante patrullajes preventivos realizados por efectivos de la Comisaría Décima. Se trata de Maicol Braian Argüello, mayor de edad, quien quedó a disposición de la UFI CAVIG.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados contaban con datos previos sobre su situación judicial, lo que permitió identificarlo en el marco de tareas de prevención. La intervención derivó en su aprehensión y en el inicio de las actuaciones correspondientes. El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género, en tanto la información oficial lo vincula con una causa penal en trámite.

El requerimiento judicial estaba relacionado con una investigación por los presuntos delitos de lesiones y desobediencia. La orden de captura había sido emitida el 22 de septiembre de 2025, según el parte policial difundido tras el procedimiento. Ese antecedente explica por qué el hombre era buscado por la Justicia desde esa fecha.

De acuerdo con el informe policial, Argüello registra antecedentes penales y contravencionales. Ese dato no modifica la presunción de inocencia, pero sí forma parte del registro incorporado por la fuerza al comunicar la detención. Por el momento no se informaron otras medidas judiciales ni plazos procesales posteriores.

La causa permanece a disposición de la UFI CAVIG, mientras continúan las actuaciones de rigor. El dato relevante para el seguimiento del expediente es que la captura estaba vigente desde septiembre de 2025 y que el detenido ya quedó bajo control judicial.