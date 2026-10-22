La Policía los interceptó en el barrio La Estación después de un robo en una mueblería de Rawson. La UFI Flagrancia los imputó por hurto agravado por escalamiento.

Una pareja quedó detenida en Rawson tras sustraer una mesa de madera plegable tipo jardín de una mueblería y huir a pie por el barrio La Estación. El procedimiento fue llevado adelante por el Comando Radioeléctrico Sur y la Motorizada II, con intervención de operadores de las cámaras del 911.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hecho se inició pasadas las 02:10, cuando el monitoreo detectó a un hombre con remera celeste y gorra roja junto a una mujer con remera estampada y pantalón rojo en la Mueblería VK, ubicada sobre Bulevar Sarmiento al 54. Desde el comercio retiraron el mueble y emprendieron la fuga hacia las inmediaciones del barrio, con la descripción de la vestimenta como referencia para el seguimiento.

Con esos datos, efectivos de la Motorizada II los localizaron en la Manzana 16, caminando al costado de la calzada con la mesa a cuestas. La Policía identificó a la mujer como Evelin Araceli Mercado, de 31 años, y al hombre como Ángel Ezequiel “Gatito” Figueroa, de 35, a quien atribuyó múltiples antecedentes por robo. En ese momento, la mujer se detuvo y se sentó sobre un gabinete de gas, mientras que Figueroa arrojó la mesa por encima de un alambrado e intentó escapar.

Fuga y cerrojo

Durante la huida, el hombre se quitó la gorra roja y la remera celeste mientras trepaba a los techos de viviendas cercanas, en un intento de evitar ser identificado por la vestimenta registrada por las cámaras del 911. Mientras se concretaba la aprehensión de Mercado y el secuestro de la mesa, se montó un operativo cerrojo en la zona. La persecución concluyó cuando el oficial subinspector Sebastián Muñoz lo detectó descendiendo con el torso desnudo desde uno de los techos hacia la Manzana 13, donde fue reducido sobre el asfalto.

Intervención judicial

El procedimiento derivó además en incidentes con vecinos, que arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y provocaron la trizadura del parabrisas del móvil H-60 del Comando, de acuerdo con la versión policial. Por disposición de la UFI Flagrancia, la pareja quedó detenida bajo el Legajo N° 62/26 e imputada por el delito de hurto agravado por escalamiento, una figura que agrava el robo cuando el ingreso o la salida se produce trepando obstáculos o estructuras. La continuidad del caso quedó sujeta a las medidas que disponga esa fiscalía en el marco del trámite de flagrancia.