La Justicia investiga si un docente de Matemática habría contactado a chicas de 14 a 16 años como “novias virtuales”. El caso se inició por la denuncia de una madre.

Un profesor particular de Matemática de 29 años fue detenido en Rawson, sospechado de pagar a adolescentes para sostener vínculos virtuales bajo la modalidad de supuestas “novias virtuales”. La investigación procura establecer si, detrás de esos contactos, hubo pedidos de fotografías y videos sexuales, además de otras conductas que podrían encuadrar en delitos contra la integridad sexual. La detención se concretó el miércoles por la noche en una vivienda del barrio SUTIAGYF, en un procedimiento de la brigada de apoyo de la UFI ANIVI.

Intervención judicial Fuentes judiciales identificaron al detenido como Gustavo Genini, quien daba clases particulares en su domicilio. La detención fue ordenada por la jueza de Garantías Flavia Allende, en una causa encabezada por la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Luciana Fasoli. Entre las hipótesis investigadas figuran posibles delitos vinculados con la corrupción de menores, la promoción a la prostitución y la tenencia o distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. La calificación legal deberá definirse a medida que avance el expediente.

Origen de la denuncia La causa se inició a partir de la presentación de una madre, que acudió a la Justicia luego de hablar con su hija adolescente. Según los primeros datos incorporados al expediente, la chica le habría contado que algunas de sus compañeras de secundaria mantenían vínculos como “novias virtuales” de una persona que les pagaba por esa actividad. Ante ese relato, la mujer revisó el teléfono de su hija, de 14 años, y habría encontrado conversaciones con contenido sexual explícito. Luego decidió presentar la denuncia en la fiscalía, junto con capturas de pantalla de esos intercambios.

Hipótesis de la fiscalía La principal línea de investigación sostiene que el sospechoso habría realizado pagos diarios o semanales a adolescentes de entre 14 y 16 años para que mantuvieran conversaciones con él como supuestas “novias virtuales”. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los contactos habrían comenzado con mensajes de afecto, declaraciones de amor y pedidos de contención emocional. Con el tiempo, ese vínculo habría derivado en solicitudes de fotografías y videos de contenido sexual. Otra de las líneas de trabajo apunta a determinar si el hombre les habría pedido a algunas de las chicas que contactaran a otras adolescentes para sumarlas a la misma dinámica.

Secuestro de dispositivos Durante el allanamiento en la vivienda de Rawson, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento informático. El análisis de ese material será clave para determinar el alcance de los contactos, establecer si hubo más adolescentes involucradas y precisar desde cuándo se habrían producido las presuntas maniobras. La fiscalía también busca establecer si la actividad se extendió durante varios meses y si existieron otras personas que pudieran haber participado. Por el momento, todos esos elementos forman parte de una investigación en curso y deberán ser corroborados con la pericia del material secuestrado.