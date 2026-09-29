Un operativo del Grupo GAM en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía, terminó en la noche del lunes con la detención de Cristian Alejandro Moreno, de 19 años, y la apertura de actuaciones por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. Según fuentes policiales, el procedimiento comenzó a las 23.45 cuando los uniformados intentaron identificar a un motociclista que circulaba en una Honda 110cc blanca sin casco.

De acuerdo con el relato policial, el joven aceleró para evitar el control y la persecución se extendió por algunas calles hasta terminar en el fondo de una vivienda del asentamiento. Allí fue interceptado por los efectivos, pero la situación se complicó cuando salieron familiares y vecinos para impedir la detención y el secuestro de la moto. En ese contexto, la fuerza sostuvo que también intervino un hombre identificado como Mario Tejeda, a quien señaló como médico del Servicio Penitenciario Provincial.

Secuestro del arma Durante el forcejeo, siempre según la versión policial, la novia de Moreno, una joven de 18 años, abrió la baulera de la moto y extrajo un envoltorio. Los uniformados dijeron haber visto la culata de un revólver y que el arma fue pasada a otra mujer, mientras se producía un nuevo forcejeo con dos hombres. En esa secuencia, el revólver cayó al piso junto con una caja de cartuchos, aunque no pudo ser recuperado porque uno de los sujetos lo tomó y huyó hacia otra parte del asentamiento.

La Policía informó que sí logró secuestrar 4 cartuchos punta hueca calibre 22 y que, una vez controlada la situación con refuerzos, labró un acta de infracción a Moreno por falta de casco y de documentación de la moto. Luego, el ayudante fiscal de turno ordenó la detención del joven por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, bajo el legajo 162/26 de la UFI Genérica. Moreno quedó alojado en la Comisaría 5ta.

Actuaciones sobre Tejeda En paralelo, la fuerza señaló que iba a elevar informes sobre la conducta atribuida a Tejeda durante el procedimiento y denunciarlo ante la Subsecretaría de Control de Gestión. Por el momento, la información oficial no precisó medidas judiciales adicionales respecto de esa persona ni confirmó la recuperación del revólver calibre 22, que habría quedado en poder de terceros durante el operativo.