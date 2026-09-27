La Policía lo interceptó después de una persecución por Capital. El dueño del rodado reconoció la motocicleta y la causa quedó en Flagrancia.

Un joven de 26 años quedó detenido este sábado por la tarde en Capital, luego de ser señalado como el presunto autor del robo de una motocicleta que había sido dejada en la vía pública, en jurisdicción de la Comisaría 2da.

El hecho ocurrió cerca de las 15:40 en el interior del barrio San Martín. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, personal del Comando Urbano, integrado por el cabo Ary Zeidan y el agente Emanuel Sarmiento, recibió una alerta del 911 por el robo de una moto Mondial 110cc, color gris, dominio A 282 EFO.

Los efectivos comenzaron a recorrer la zona y, al circular hacia el norte por calle Paula Albarracín de Sarmiento, observaron a un motociclista que se desplazaba a alta velocidad, sin casco y en un rodado con características similares al denunciado como sustraído. La Policía intentó detenerlo con balizas y sirenas, pero el conductor no se detuvo y siguió la fuga con maniobras evasivas, de acuerdo con el parte oficial.

Persecución y aprehensión La persecución siguió hasta avenida Benavídez, donde el sospechoso cruzó un semáforo en rojo y giró hacia el oeste sin acatar las señales de los uniformados. Finalmente, en la zona de calle Sargento Cabral, los efectivos lograron interceptarlo y aprehenderlo. La fuerza lo identificó como Hernán Gabriel Flores, de 26 años, con antecedentes y domicilio en Chimbas.

Al momento de la detención, Flores no pudo justificar la propiedad de la moto. Poco después llegó al lugar el damnificado, un joven de 21 años, quien reconoció el rodado como propio. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el ayudante fiscal José Quiroga dispuso iniciar el procedimiento correspondiente bajo el sistema de Flagrancia, que habilita una tramitación rápida para hechos cometidos en circunstancias inmediatas a la aprehensión.

Flores quedó vinculado a una causa caratulada robo agravado por ser de vehículo dejado en la vía pública, según voceros policiales. La moto Mondial 110cc quedó secuestrada como parte de la investigación, mientras la causa continúa bajo intervención de la Justicia en el marco del procedimiento de Flagrancia.