Un joven de 29 años quedó detenido e imputado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego tras un episodio ocurrido a las 00:23 de este lunes en Rawson, frente a la vivienda de su expareja, en el Barrio Alameda. Según informó la Policía a Telesol Diario, el acusado es Juan Gabriel Malla Marín, quien habría llegado en moto hasta la Manzana Q y efectuado disparos al aire para amedrentarla. El hecho derivó luego en un operativo de búsqueda que terminó con su aprehensión en el Barrio Los Caracoles.

De acuerdo con la versión policial, la mujer, de 27 años, alertó al sistema de emergencias después de que el hombre disparara frente a su domicilio y se retirara del lugar. A partir de la descripción aportada por la víctima, que mencionó una campera roja con detalles azules en los hombros, personal de la Motorizada II desplegó un patrullaje de saturación por la zona. Ese rastrillaje permitió ubicarlo pocos minutos después en el barrio cercano, donde intentó ingresar a su casa al advertir la presencia de los uniformados.

Secuestro de municiones En el procedimiento, los efectivos lo redujeron y le realizaron un palpado de urgencia. Según fuentes policiales, en los bolsillos de la campera llevaba un cargador calibre .22, cinco cartuchos calibre .22 largo rifle, una caja de municiones verde y un blíster rojo. Ese material quedó incorporado a la causa como evidencia del ataque investigado. La Policía también informó que hubo resistencia de allegados al detenido, lo que obligó a trasladar las actuaciones a la Subcomisaría Ansilta para resguardar al aprehendido y al personal interviniente.

Intervención de Flagrancia Por disposición del fuero de Flagrancia, con la presencia del ayudante fiscal Dr. Emiliano Usín, Malla Marín quedó formalmente detenido e imputado en el Legajo N° 34/26. La carátula quedó establecida como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en una causa que ahora seguirá su trámite en esa instancia judicial. El expediente deberá definir en los próximos pasos procesales la continuidad de la detención y la producción de las medidas de prueba sobre el episodio denunciado.