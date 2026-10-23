Un hombre de 43 años fue aprehendido en el microcentro de San Juan luego de huir de la Policía. No pudo acreditar la propiedad de la bicicleta y quedó a disposición de las actuaciones.

Un hombre de 43 años fue aprehendido en el microcentro de San Juan tras una persecución por calles de Capital que comenzó cuando la Policía intentó identificarlo mientras circulaba en bicicleta. El procedimiento terminó con su reducción y traslado a una dependencia policial, según el parte oficial.

De acuerdo con la información policial, el episodio se inició en la zona de General Acha y Brasil, cuando los uniformados advirtieron a un hombre que se desplazaba en una bicicleta negra con vivos verdes, en dirección de oeste a este por calle Brasil. Al reconocerlo como una persona con antecedentes por delitos contra la propiedad, los efectivos intentaron entrevistarlo y le indicaron que detuviera la marcha.

La huida continuó cuando el hombre se negó a frenar y, siempre según el reporte, realizó una maniobra frente al móvil policial que buscó hacerle perder el equilibrio. Luego escapó en dirección al este y la persecución siguió hasta calle Lavalle, antes de Mariano Moreno. Allí, el sospechoso intentó ingresar a una vivienda, pero fue alcanzado por el personal policial.

En ese punto, los efectivos informaron que el hombre habría respondido con golpes de puño y patadas durante la aprehensión. Finalmente, lograron reducirlo y concretar la detención, tras lo cual manifestó llamarse Ortega.

Durante el procedimiento, los uniformados observaron en sus fosas nasales un polvo blanco de aparentes características estupefacientes, según consignó el parte policial. Además, el hombre no pudo acreditar la propiedad de la bicicleta marca Fire Bird, rodado 26, por lo que fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.