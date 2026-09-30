Un hombre fue detenido el martes a las 14:39 en una finca de Pocito, sobre Calle 7, entre Lemos y Vidart, luego de que el propietario advirtiera que estaba cosechando cebollas dentro del predio. Según informó la Policía a Telesol Diario, el sospechoso habría ingresado acompañado por otra persona y utilizaba un cuchillo de cocina para cortar la verdura directamente de las hileras de cultivo. El episodio terminó con la aprehensión del identificado como Jesús Américo Jofré, de 37 años.

Intercepción en la calle

De acuerdo con la reconstrucción policial, al ser descubiertos los intrusos salieron corriendo hacia la vía pública. El dueño de la finca logró alcanzar a uno de ellos sobre la calzada y, con la ayuda de un testigo que pasaba por el lugar, le impidió escapar. En ese momento, el sospechoso descartó una bolsa blanca con unos 20 kilos de cebollas y un cuchillo tipo Tramontina, e intentó huir en una moto Zanella Due azul, dominio A218EFY. El propietario lo redujo en el piso y pidió asistencia al 911.

Intervención policial

A las 14:42, tres minutos después del inicio de la maniobra, llegó al lugar una patrulla del Comando Radioeléctrico Sur integrada por el Cabo Nahuel Gómez y la Cabo Agostina Tivani. Los efectivos concretaron la aprehensión y trasladaron al detenido a la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según la información policial, Jofré fue ingresado con el secuestro de la moto, el arma blanca y la verdura recuperada.

Imputación y trámite judicial

Por disposición del ayudante fiscal Martín Morando, de la UFI Flagrancia, el caso quedó registrado en el Legajo N° 57/26 bajo la imputación de tentativa de hurto. En ese marco, la investigación deberá determinar las circunstancias del ingreso al predio y la eventual participación de la segunda persona mencionada por la Policía. También deberá evaluarse la conducta atribuida al detenido durante el procedimiento, incluida la frase que, según fuentes policiales, pronunció al ser subido al móvil.

Antecedentes inmediatos

El dato relevante para el expediente es que la mercadería fue recuperada en el lugar y quedó secuestrado el vehículo utilizado para intentar la fuga. La causa sigue en etapa inicial bajo el esquema de flagrancia, con intervención fiscal y medidas de resguardo sobre los elementos incautados. El avance procesal dependerá de las actuaciones que se produzcan en las próximas horas en la Subcomisaría Buenaventura Luna y en la UFI Flagrancia.