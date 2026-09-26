El hecho ocurrió el viernes por la noche en Capital . La causa quedó caratulada como abuso de arma y tramita por Flagrancia.

Un hombre de 41 años fue detenido durante la noche del viernes en Capital, luego de una persecución iniciada tras una presunta amenaza con un cuchillo a un guardia de seguridad. El episodio ocurrió alrededor de las 21.09 en inmediaciones de avenida Rioja y Laprida, según el parte policial difundido por la fuerza.

De acuerdo con esa reconstrucción, personal de la División Policía Ciclista fue comisionado por el 911 ante el aviso de un hombre que era perseguido por otro sujeto y que aparentemente llevaba un arma blanca. Las uniformadas Florencia Tello y Agustina Quiroga interceptaron al sospechoso a pocos metros, sobre Laprida entre avenida Rioja y Jujuy.

En ese punto, las policías entrevistaron al guardia de seguridad que venía siguiendo al hombre. El trabajador indicó que había realizado el llamado al 911 y que perseguía al sospechoso desde la pizzería La Regional, ubicada sobre avenida Libertador. Según su relato, durante una discusión el acusado habría intentado agredirlo con un objeto cortopunzante y luego escapó del lugar.

Búsqueda del arma

Siempre según la versión policial, antes de continuar la huida el sospechoso habría arrojado el cuchillo en una acequia frente al local. El guardia acompañó a las uniformadas hasta avenida Libertador entre General Acha y Tucumán, donde señaló el sitio en el que habría descartado el arma. En la zona, las policías encontraron en una cuneta un cuchillo tipo serrucho, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros, mango plástico rosa de unos 10 centímetros y marca Coral.

El detenido fue identificado por la Policía como Cristian Fabián Abrego. Tras las consultas correspondientes, intervino el ayudante fiscal José Quiroga, quien dispuso el traslado del procedimiento hasta el lugar donde se habría iniciado el conflicto, en La Regional. Luego se hizo presente el representante de la UFI Flagrancia, que ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como abuso de arma. En adelante, el expediente seguirá bajo el trámite previsto para ese tipo de casos, mientras se incorporan las actuaciones policiales y las constancias del hallazgo del arma presuntamente utilizada.