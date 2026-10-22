Ocurrió en una galería comercial de Caucete, donde la Policía lo sorprendió con un destornillador. La causa quedó en Flagrancia por hurto de energía eléctrica.

Un hombre de 39 años fue detenido en Caucete luego de ser sorprendido mientras manipulaba un medidor de electricidad que había sido desconectado por falta de pago. El procedimiento ocurrió en una galería comercial y derivó en una causa por presunto hurto de energía eléctrica. La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que avanzó con el procedimiento especial previsto para hechos en flagrancia.

El episodio se registró alrededor de las 11:10 en la galería Virus, ubicada en la intersección de Coronel Dupuy e Ignacio de la Roza. Hasta ese lugar había llegado personal policial junto con representantes de la empresa Ingeniera Río Blanco y dos operarios, en el marco de tareas de verificación para detectar posibles irregularidades en los medidores. Ese contexto explica la presencia simultánea de la fuerza de seguridad y de la empresa prestataria del servicio.

Según la información policial, al regresar al gabinete donde estaban los dispositivos, los efectivos observaron a un hombre con herramientas que manipulaba uno de los medidores. El equipo figuraba como desconectado en el sistema y la caja estaba fuera de lugar, mientras el sospechoso intentaba restablecer el suministro con un destornillador, sin autorización. La maniobra fue advertida en el momento y quedó incorporada a las actuaciones como presunto hurto de energía eléctrica.

Retiro y aprehensión Cuando se le advirtió que la conducta era ilegal, el hombre se retiró del lugar y manifestó que iría a la empresa para pagar la deuda pendiente. Sin embargo, poco después personal administrativo informó que se había presentado en las oficinas de la compañía. Allí se encontraba personal policial que cumplía funciones adicionales y procedió a su aprehensión. Desde Relaciones Policiales confirmaron que el detenido fue identificado como De Los Santos, de 39 años.

Intervención de Flagrancia Tras el procedimiento, tomó intervención la Unidad de Abordaje Territorial, que dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia. El hombre quedó vinculado a un legajo caratulado como hurto de energía eléctrica, con intervención de la UFI Flagrancia, mientras continúan las actuaciones correspondientes. El caso queda ahora bajo revisión del fuero de flagrancia, que debe definir los pasos procesales siguientes.