Un hombre de 32 años fue detenido este domingo a las 18:58 cuando, según la Policía, intentaba robar caños de gas de una vivienda en construcción ubicada en Alvear 118 Norte, en Capital.

El procedimiento fue realizado por la División Policía Ciclista, que intervino tras el aviso de transeúntes que advirtieron movimientos sobre el techo de la propiedad, perteneciente a un hombre de 47 años. De acuerdo con el parte policial, el sospechoso habría trepado a la estructura para acceder al inmueble y sustraer elementos de la obra.

La intervención policial Según la información difundida por la fuerza a Telesol Diario, una comisión integrada por los agentes Pereyra, Vera, Chirino y Bretillot llegó al lugar luego del aviso de vecinos y testigos en la intersección de calles San José y Alvear. Los efectivos subieron al techo y encontraron al hombre en el momento en que, siempre de acuerdo con la Policía, intentaba violentar una ventana para ingresar a la vivienda.

En el lugar, la fuerza indicó que el sospechoso tenía apilados cuatro caños amarillos para gas, de aproximadamente 5 metros de largo cada uno. El hombre fue reducido en el acto y descendido del techo bajo custodia policial. La identificación aportada por la Policía lo señala como Maximiliano Emanuel Ahumada, domiciliado en el Barrio Las Calandrias de Chimbas.

Intervención fiscal Por directivas del fiscal Cristian Gerarduzzi y de los ayudantes fiscales Alejandro Díaz y Agustín Caballero Vidal, Ahumada fue trasladado a la Comisaría 4ta e incorporado al Legajo N° 32/26 de la UFI Flagrancia, imputado por tentativa de robo. La causa quedó en esa instancia para la continuidad de las actuaciones procesales correspondientes.

El caso se encuadra en un procedimiento de flagrancia, es decir, una intervención judicial inmediata ante un hecho presuntamente cometido en el momento o con evidencia directa. En este tipo de legajos, la definición de la situación procesal del imputado depende de las medidas que disponga la fiscalía y de la prueba reunida en las primeras actuaciones.