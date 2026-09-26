Ocurrió este sábado en el barrio Mariano Moreno, en Chimbas. La Policía lo aprehendió en el lugar y la mujer que lo acompañaba huyó.

Un hombre quedó detenido este sábado en Chimbas tras ser sorprendido cuando intentaba robar cables del tendido eléctrico del Club Racing, en el barrio Mariano Moreno. Según la Policía, el sospechoso estaba sobre un poste de luz y usaba piedras para golpear los cables.

El episodio ocurrió cerca de las 11:30, cuando efectivos de las unidades operativas Mariano Moreno, Centenario y Casilla Independencia realizaban recorridas y recibieron un alerta del 911 por un presunto robo en las instalaciones del club. Al llegar, los uniformados encontraron al hombre colgado a varios metros de altura, en plena maniobra sobre el tendido eléctrico.

De acuerdo con voceros policiales citados por Telesol Diario, el sospechoso utilizaba piedras para golpear el cableado con el objetivo de cortarlo. Los efectivos lograron hacerlo descender y lo aprehendieron en el lugar. La intervención impidió que la maniobra continuara y permitió asegurar la zona.

La fuga de su acompañante Mientras los policías actuaban, la mujer que estaba junto al sospechoso escapó del lugar. La fuerza indicó que se trataría de su novia y que habría cumplido el rol de “campana” durante el intento de robo. Esa presunta participación no fue confirmada judicialmente en la información disponible.

El detenido fue identificado por la fuerza como Luis González y quedó a disposición del sistema de Flagrancia por tentativa de robo, una figura que alcanza los intentos de cometer un delito sin que se concrete por completo. Luego fue trasladado a la Comisaría 17ma de Chimbas. La causa seguirá su curso en ese fuero, mientras la Policía intenta establecer el paradero de la mujer que huyó.