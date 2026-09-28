La Policía Ciclista aprehendió a un hombre de 32 años en una vivienda de calle Alvear Norte. La UFI Flagrancia quedó a cargo de las actuaciones.

Un hombre de 32 años fue detenido en Capital luego de ser sorprendido sobre el techo de una vivienda en construcción, donde presuntamente intentaba ingresar para sustraer materiales. El procedimiento quedó a cargo de personal de la División Policía Ciclista y derivó en la intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho se inició a partir de un alerta recibido por el operador de turno, que informó sobre la presencia de un sujeto desplazándose por los techos en inmediaciones de San José y Alvear. Esa comunicación permitió orientar el desplazamiento policial hacia una casa en construcción ubicada en calle Alvear Norte, donde luego fue localizado el sospechoso.

Según el parte policial, al llegar al lugar dos transeúntes señalaron la vivienda como el punto en el que se encontraba el hombre. Los efectivos ingresaron al inmueble y desde allí observaron al individuo sobre los techos, mientras violentaba una ventana. Ante esa situación, procedieron a reducirlo y aprehenderlo.

El detenido fue identificado como Ahumada, de 32 años. Durante el procedimiento, los policías secuestraron varios caños de color amarillo utilizados para gas y distintas herramientas que estaban en el lugar. Ese secuestro integra ahora el material de análisis de la causa, mientras se determina la situación procesal del aprehendido.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y la UFI Flagrancia continuará con las actuaciones correspondientes. La investigación deberá establecer las circunstancias del ingreso al inmueble y si el intento de robo alcanzó a consumarse o quedó en grado de tentativa.